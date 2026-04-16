タレント若槻千夏（41）が、15日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。料理事情について明かした。番組のテーマは「手間抜き家事」で、食卓の話題になった。若槻は「私はお弁当をよく作るんですけど、子どもが『あれめっちゃおいしかった。ありがとう』って言ってくるのがだいたい冷凍食品なんですよ。だけど私が解かしましたから。『どういたしまして』って言って」と明かした。くりぃむしちゅー上田