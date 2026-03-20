日本テレビ系「上田と女が吠える夜」が１８日に放送され、くりぃむしちゅー・上田晋也がＭＣを務めた。この日は「ロングスリーパー＆ショートスリーパー春春の睡眠トラブル解決ＳＰ」。睡眠時間をテーマに進行した。タレント・若槻千夏は「私、発明したんですけど。夜中にお手洗いに行きたくなるじゃないですか？目を開けないでトイレに行くんですよ。目を開けずトイレに行って、ベッド入るとすぐ寝られるんです」と明かし