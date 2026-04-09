タレントの若槻千夏（41）が、8日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）に出演。「LINE友だち1000人VS10人！生態調査SP」のテーマに合わせ、自身の意外な交友関係の線引きについて明かした。【画像】若槻千夏、“本名”明かし41歳の誕生日報告「30歳ぐらいにしか見えん！」「こんなかわいい40代ずるすぎる」若槻は、タレントの指原莉乃と頻繁に連絡を取り合い、食事を共にする仲であることを告白。