お笑いコンビ「令和ロマン」の松井ケムリ（32）が9日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。恋愛における金銭感覚を明かす場面があった。松井は芸歴8年目でMー1グランプリで連覇達成と伝えられ、「覇道を歩ませてもらってて」と平然と語った。私生活では大和証券副会長の父を持つ華麗なる一族。24年に結婚し、1児の父でもある。事前インタビューで恋愛対象の金銭感覚についての考えを問われ「今