タレントの若槻千夏（41）が4日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」(後9・00）に出演。渋谷区に住んでいる理由を明かした。この日のテーマは「“持ち家派vs賃貸派”結局どっちが得！？春の物件SP」。若槻は賃貸派だと言い、「私は渋谷区限定の人間なんですよ。カッコイイじゃん」と語った。MCのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也が「それがカッコ悪いんだよ！」と突っ込み、「買おうとは思わなかったの？」