立憲民主党の辻元清美議員が１１日、Ｘを更新。衆院選で惨敗した中道改革連合の代表選について言及した。辻元議員は、中道の泉健太議員の投稿をリポスト。泉議員は一般アカウントで辻元議員が「もう私が出るしかあらへんやん」と代表に浮上している…という投稿に「アホいうたらあかんよ。辻元さんは『中道』所属議員ではなくって、『立憲』所属の参院議員ですから、中道の代表選に出る権利は持っていません」と解説した。泉