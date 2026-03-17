年度内での予算成立を目指して連日、論戦が繰り広げられている衆院予算委員会。そこで舵取りを務めているのが、自民党の坂本哲志委員長（75）だ。しかし、坂本氏の議事進行での“振る舞い”に対しては、SNSの一部ユーザーから疑問の声が上がっている。「13日の衆院予算委員会では、前日に共産党の辰巳孝太郎議員（49）が防衛費増額を巡る質疑中、与党席から“共産党のスパイ”とヤジを飛ばされたとし、委員会で謝罪と撤回を要求し