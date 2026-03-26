中道改革連合の資金繰りの苦境が表面化している。【写真】国会の重要審議中に“あり得ない態度”…中道の女性議員“路線転換”を打ち出した小川代表中道改革連合は立憲民主党と公明党の衆議院議員が合流し、2月8日に投開票が行われた衆議院議員選挙で236人の公認候補者を擁立するも、当選者はわずか49人にとどまった。中道の階猛幹事長は3月3日の記者会見で、クラウドファンディングにより落選議員の支援などの政治資金の調