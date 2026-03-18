立憲民主党は18日、所属議員の懇談会を党本部で開いた。立民、公明両党出身の衆院議員らによる中道改革連合の結成を主導した野田佳彦前共同代表が出席し、衆院選惨敗を陳謝した。立民の参院議員からは、中道の結成過程や衆院選の敗因をただす声が上がった。立民の田名部匡代幹事長は終了後、記者団に「非常に厳しい意見があった」と説明。野田氏が衆院選落選者のサポートに関与すべきだとの指摘もあったと明らかにした。懇談