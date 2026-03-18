18日午前の木原稔官房長官の記者会見で、イラン情勢をめぐり、ベトナムが日本に備蓄石油の提供を求めたとする報道についての質問が出た。【映像】木原官房長官が答える瞬間記者が「ベトナムのファム・ミン・チン首相が17日、高市首相に対して日本の備蓄石油の提供や航空燃料の購入を求める書簡を送ったと明らかにした。日本政府としてどう対応していく考えか。また、他国から同様の打診が来ているか」と質問。木原官房長官は