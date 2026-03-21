中道改革連合の幹事長・階猛には、モデルで俳優の次男がいる。TBS日曜劇場『下剋上球児』（2023年）や『人事の人見』（フジテレビ系、2025年）など、新人俳優として着実に出演作を重ねる階晴紀だ。同党代表選が告示された2026年2月12日、ネット上ではこの次男が「超絶イケメン」だと話題になった。2月13日の代表選後の囲み取材では、記者が父・階猛にこの話題性を質問するほどだった。階猛のYouTubeチャンネルに出演し、ボケ