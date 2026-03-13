12日の衆議院予算委員会で、共産党の辰巳孝太郎議員に対して与党席から「スパイ」というヤジが飛んだとして、辰巳議員は13日、謝罪と撤回を求めた。このヤジについては、13日の中道改革連合・小川淳也代表の記者会見でも質問が出た。【映像】辰巳議員に飛んだ「スパイ！」のヤジ（実際の様子）記者が「辰巳孝太郎さんが質疑の間に与党の席から『スパイだ』『スパイだ』とヤジが飛んでいたということです。スパイ防止法を作る方