3月4日、東京高裁から宗教法人法に基づく解散命令を受けた世界平和統一家庭連合（旧統一教会）。安倍晋三元首相が凶弾に倒れて以降、日本の政治家と教団の接点が取り沙汰されてきたが、高市早苗首相（65）も例外ではなく、これまで幾度となく接点を否定してきた。そんななか、3月12日の衆院予算委員会では、中道改革連合の早稲田夕季議員（67）が高市氏と教団の接点を追及。高市氏が教団系メディアの取材に過去5回応じた経験や、高