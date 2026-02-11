ハリウッド俳優のミシェル・ヨーさん（63）が、2026年2月7日（日本時間）にインスタグラムを更新。ミラノ・コルティナ五輪の開会式に参加したことを報告した。ヨーさんは2023年からIOC（国際オリンピック委員会）委員をつとめている。夫はFIA元会長・ジャン・トッド氏2026年2月7日のインスタグラムでは、夫で国際自動車連盟（FIA）の元会長、ジャン・トッド氏（79）と開会式会場で撮った、額を寄せ合う2ショットを公開した。別の投