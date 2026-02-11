ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪は10日、スケートのショートトラック混合リレー準決勝が行われ、優勝候補の一角・韓国が転倒に巻き込まれ敗退した。この結果に韓国のスタッフが審判のもとへ向かったが、その際に手に現金を持っていたことに英紙が注目。「韓国のコーチが100ドル紙幣を取り出して結果に抗議した」と伝えている。男女2人ずつがそれぞれ2回滑る混合リレー。準決勝2組に登場した韓国は、2回目の3走が