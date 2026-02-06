17歳の少女にわいせつな行為をしたうえ、その様子を撮影したとして、石川県金沢市立の小学校に勤務する教諭の男が逮捕されました。警視庁によりますと、金沢市立の小学校の教諭・前川智博容疑者は去年6月、市内のホテルで当時17歳の少女にわいせつな行為をしたうえ、その様子を撮影した疑いがもたれています。去年、「都内の未成年の子の裸が送信されている」と警視庁に情報提供があり、その捜査の結果、今回の石川県での事件への