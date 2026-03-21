2026年3月20日、札幌東警察署は不同意性交の疑いで札幌市東区に住む会社員の男（24）を逮捕しました。男は2025年11月12日午後4時40分ごろから午後5時25分ごろまでの間に、自宅で20代男性と同意なく性交などをした疑いです。警察によりますと、男はSNSで女性を装い、男性を自宅に誘い出して犯行に及んだということです。男性は被害にあった直後、道警の性犯罪相談ダイヤルに連絡していました。男は「相手を騙して性行為をしました」