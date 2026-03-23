本当に気持ち悪くて屈辱的だった不同意性交と不同意わいせつの罪に問われた「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告（43）の第２回公判が３月17日に東京地裁で開かれ、被害女性のＡさんから生々しい証言が飛び出した。Ａさんはビデオリンク方式で別室から出廷。斉藤被告とは’24年７月の番組ロケで初対面。Ａさんによるとお店巡りロケの午前中、２軒目に入る直前にロケバス車内で２人きりで話していると、斉藤被告から「