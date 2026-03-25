東京都内の会員制ハプニングバーの経営者が、「公然わいせつ幇助罪」で拘禁刑3か月、執行猶予3年の有罪判決を受けたことが報じられた。 これに対し、YouTuberとしても活躍する藤吉修崇（のぶたか）弁護士が X（旧 Twitter）で「理解できない」と投稿し、大きな議論を呼んだ。 「公然わいせつは『健全な性的道徳』を守るための罪。でも元々その道徳が存在しない場所に適用して、何を保護してるのかがわからない。被害者がい