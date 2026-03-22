2024年7月、新宿区内の駐車場に停車していたロケバス車内で被害者女性・Aさん（20代）に性的暴行を加えたなどとして、不同意性交等の罪に問われている元ジャングルポケット・斉藤慎二被告（43）。その裁判員裁判が3月13日から東京地裁にて開かれている。【写真を見る】「休養前よりもちょっと太った」バームクーヘンを売っていた斉藤慎二被告。妻・瀬戸サオリのツーショット3月17日までに2度の公判を終えたが、被害女性のAさん