全日空の機長が同僚の客室乗務員にわいせつな行為をした罪で在宅起訴されていたことがわかりました。機長は乗務に復帰しているということです。全日空の40代の男性機長は2023年10月、高松市内の路上で同僚の客室乗務員の尻を触るなどわいせつな行為をした罪で去年3月、東京地検に在宅起訴されました。全日空によりますと、事件が起きたのは勤務終了後で、事態を把握した後、機長の業務を停止し、社内処分しましたが、機長は事件か