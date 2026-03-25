全日空の男性機長が同僚の客室乗務員に対しわいせつな行為をしたとして、東京地検に不同意わいせつの罪で在宅起訴されていたことがわかりました。【映像】全日空本社が入るビルの様子関係者によりますと、40代の男性機長は、2023年10月に高松市内の路上で同僚の客室乗務員に対し着衣の上から体を複数回触るなどした不同意わいせつの罪に問われています。機長としての立場を利用したとみられています。全日空は、男性機長が社