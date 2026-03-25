全日空機の垂直尾翼同僚の客室乗務員（CA）に路上でわいせつな行為をしたとして、東京地検が不同意わいせつ罪で全日空の40代男性機長を在宅起訴していたことが25日、関係者への取材で分かった。全日空は「機長を厳重に処分し、ハラスメント防止研修を受講させてから乗務に復帰させた」としている。関係者によると、機長は2023年10月に高松市内の路上でCAの尻を着衣の上から触るなどした、との内容で起訴されたという。全日空