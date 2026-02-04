2月1日午前に放送されたNHKの討論番組『日曜討論』。中道改革連合・斉藤鉄夫共同代表（73）、国民民主党・玉木雄一郎代表（56）、日本維新の会・吉村洋文共同代表（50）など各党の“顔”が揃ったが、そこに“主役”であるはずの高市早苗首相（64）の姿はなかった。放送開始の約1時間前に、自民党広報のXで《高市総理は昨日の遊説中に腕を痛め、治療にあたるため、急遽出演ができなくなりました》とのアナウンスがあり、番組冒頭で