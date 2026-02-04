日本テレビ系バラエティ特番『1周回って知らない話 2時間SP』が、きょう4日(19:00〜)に放送。芸能生活45年の観月ありさ、芸能生活34年の瀬戸朝香が、過去の挫折を告白する。(左から)観月ありさ、瀬戸朝香観月は15歳から30年間、毎年欠かさず連続ドラマの主演を務めた“連ドラの女王”。瀬戸は17歳の時に月9ドラマのヒロインに抜てきされて大ブレーク、30歳で結婚し2児のママになった。同い年で10代の頃から第一線で活躍し、戦友と