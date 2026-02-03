セットライフエージェンシーは1月27日、東京23区の過去5年間の新築マンションの『成約価格』TOP3を発表した。「新築マンション市場の二層化」は「流動性も二層化」する同調査は、実際に売買が成立した価格をもとにしており、「高く売り出された物件」ではなく「高く買われた物件」をランキング化している。2025年の1位は、港区・2LDK(140.53?)の「11億5,000万円」だった。2021年に2億4800万円だった最高成約価格は、2025年には港区