二刀流スーパースターが動かしているのは、打線だけではない。今やドジャースは、その一挙手一投足が球団の収益を押し上げる「大谷経済圏」の真っただ中にある。スペイン有力紙「マルカ」（米国版）は、その膨張ぶりと内情を詳しく報じた。大谷翔平投手（３１）は、２０２３年１２月からドジャースに１０年７億ドル（約１１１４億円）で加入。ただ、受け取る年俸は大半を後払いにしたため、今季のフィールド上の収入は２００万