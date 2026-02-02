赤ちゃん犬は給水器のノズルを舐めて水分補給をしているのですが、わざわざ飲みづらそうな体勢をしていて…？クセが強すぎるお水の飲み方が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で13万5000回再生を突破。「独特な飲み方ｗ」「おもしろい」「可愛いｗ」といった声が寄せられています。

赤ちゃん犬のお水の飲み方

Instagramアカウント「b_oto_b」に投稿されたのは、赤ちゃんシーズーの「おと」ちゃんがお水を飲む姿です。おとちゃんはサークルに取り付けてある給水器からお水を飲んでいるのですが、注目すべきはその個性的な飲み方。なんと給水器に背を向けて座り、思い切り上半身を反らせてノズルを舐めていたのです！

どうしてわざわざアクロバティックな飲み方をしているのかは謎ですが、完全にお顔が逆さまになった状態で水分補給をしている姿は、あまりにもユニークで可愛くて笑ってしまいます。

衝撃的で可愛い姿に絶賛の声

飼い主さんは「人間だったら鼻に水入るけど、大丈夫なの？」と心配しながら見守っていたそうですが、ご本人は平気な様子でゴクゴクとお水を飲み続けていたとのこと。変な体勢でも上手に水分補給ができる、器用で柔軟性抜群なおとちゃんなのでした。

この投稿には「すごっ笑」「器用ねー」「首がー！アクロバティックｗ」「どうしてこうなった…笑」「イナバウワー飲みｗ」「可愛すぎる」といったコメントが寄せられ、おとちゃんのクセが強いお水の飲み方は多くの人に笑顔を届けてくれることとなりました。

実は不器用な一面も？

お水を飲む時は器用さを発揮していたおとちゃんですが、柵の間に挟まったおもちゃを取るのに苦戦するという不器用な一面を見せることもあるそう。

そして一生懸命お手々で引っ掻いてもなかなかおもちゃが取れない場合は、ご家族をじっと見つめて「取って？」と可愛く助けを求めてくるのだとか。これからもご家族に甘えながら、元気にすくすく成長していってほしいですね。

