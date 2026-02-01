スーパー戦隊シリーズ「王様戦隊キングオージャー」ヤンマ・ガスト/トンボオージャー役などで知られる俳優の渡辺碧斗(28)が1日、自身のインスタグラムを更新。所属事務所「スターダストプロモーション」退所を発表した。渡辺は「この度、2026年1月31日をもちましてスターダストプロモーションを退所いたしました」と報告。「在籍中は、数多くのご縁と貴重な経験をいただきましたこと、心より感謝しております」と感謝をつづっ