タレントの渡辺直美が、2日放送の日本テレビ系『しゃべくり007』（毎週月曜後9：00）に出演。3年半ぶりの登場となり、単独で全米ツアーを開催し、東京ドームでの単独ライブも1日で完売するなど、活躍を続ける渡辺のリアルなアメリカ・ニューヨーク生活を掘り下げる。【番組カット】楽しそう！渡辺直美と盛り上がるしゃべくりメンバーたちアメリカで単独スタンダップライブや全米7都市を巡るライブを開催した渡辺。政治イジリ