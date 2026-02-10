テレビはまだまだトガっている。心に“刺さった”番組を語るリレー連載「今週のトガりテレビ」。今回は、テレビウォッチャーの飲用てれびが、海外での挑戦を続ける女性芸人について注目する。 【画像】SNSで万バズゆりやんレトリィバァのお馴染み変顔 海外挑戦を続ける二人の女性芸人 芸人がアメリカに活動拠点を移す。そんなケースはこれまで複数あった。ただ、そうしたチャレンジに対しては、「どうせ成