人工知能（ＡＩ）専用のソーシャルメディアプラットフォーム「Ｍｏｌｔｂｏｏｋ（モルトブック）」が先日、公開され、ＡＩエージェント（自律的に判断し、行動し、目標達成を目指すＡＩプログラム）が発したとされる文章は「人間は失敗作だ」というものだった。米紙ニューヨーク・ポストが１月３１日、報じた。新ＳＮＳモルトブックは、人間のいない環境でＡＩ同士が交流できる場を提供する。そしてそこで語られている内容は、