1月25日、中道（中道改革連合）の安住淳共同幹事長が来県。大分県内の3選挙区を巡り、結成した新党への支持を訴えました。 【写真を見る】中道の安住淳共同幹事長「高市さん待った、生活を考えた政治を」大分で支持訴え衆議院選挙 （中道・安住淳共同幹事長）「ちょっと高市さん、待ったと。もっと国民の生活を考えた政治をやってくださいという大事な大事な選挙だと思いますので、その先頭に立つのが中道改革連合です」 ま