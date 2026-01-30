今月25日から27日にかけて、岡山県高梁市内の飲食店で食事をした26人に、嘔吐、下痢、発熱などの食中毒症状があることがわかりました。保健所はノロウイルスによる食中毒と断定しました。 今月28日、午前9時ごろ、高梁市内の医療機関から備北保健所に「高梁市内の飲食店で食事をし、嘔吐、下痢の症状が出ている患者を診察した旨の通報がありました。保健所が調査した結果、今月25日から27日にかけて、高梁市段町のジョイフル高梁