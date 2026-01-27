14歳の女子中学生が行方不明 新潟・十日町市大雪に見舞われている新潟県十日町市で中学3年の女子生徒がきのうから行方不明になっていて、警察が情報提供を呼びかけています。【写真を見る】中学3年の女子生徒がきのうから行方不明に警察が捜索、情報提供を呼びかけ新潟・十日町市行方不明になっているのは、新潟県十日町市に住む中学3年の樋口まりんさん（14）です。警察によりますと、きのう午後7時半ごろ、自宅のリビン