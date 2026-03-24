24日午前、新潟県上越市の山中で身元不明の全裸の男性の遺体が見つかりました。警察が身元の特定を進めるとともに、事件事故の両面で捜査しています。遺体が見つかったのは上越市滝寺の山中です。警察によりますと、24日午前10時すぎ、山菜取りをしていた女性から「山の中の斜面で男性の方が亡くなっているようだ」と通報があり、現場に臨場した警察官が林の中であおむけで横たわった状態の男性の遺体を発見しました。警察によりま