「令和のコメ騒動」の出口が見えてきたと言えるのでしょうか？コメの平均価格がおよそ半年ぶりに5キロ3000円台となりました。圧巻のボリュームのおかずに、ふっくらとした炊きたてごはんが人気！弁当チェーンの「ほっかほっか亭」が値下げに踏み切ります。来月1日からは「ライス大盛」が70円から50円と、20円安くなるというのです。50代「やっぱり得したような、お得感」「給料が上がらない中でもみなさん頑張っていると思うので、