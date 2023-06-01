◇第98回選抜高校野球1回戦帝京長岡1―5東北（2026年3月23日甲子園）春夏通じて初の甲子園出場となった帝京長岡が東北（宮城）との1回戦に臨み、1―5で敗れた。先発を託されたエース左腕の工藤壱朗（2年）は初回に2者連続で押し出し四球を与えるなど制球に苦しみ、4回0/3を4失点、7四死球。打線も相手4投手の継投に屈して1得点に終わり、聖地で“凱旋采配”となった芝草宇宙監督（56）に1勝を贈ることはできなかった。