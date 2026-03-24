3月23日に発表された、コメのスーパー販売平均価格（3/9〜3/15）は、約半年ぶりに4000円を割り込む3980円となりました。【写真で見る】コメ余りが深刻化して価格が暴落する可能性も2025年産のコメの収穫量が前年比と比べ10%多くなったこと、さらに価格の高騰で消費者が買い控えをしたことが値下がりの原因と考えられています。東京都練馬区の『スーパーアキダイ』で、今日（3/24）のお米の価格を聞きました。新潟県産コシヒカリ（5