JR東日本新潟支社によりますと、3月22日午前7時40分頃、長岡駅発内野行きの普通列車が新潟市秋葉区の古津駅に停車する際、ホームから100m行き過ぎて停車したということです。踏切があったため、列車はバックができず、次の停車駅の新津駅に向かいました。運転士は「一時的に強い眠気を感じている間に、ブレーキの開始時期を逸した」と話しているということです。当時、古津駅に降りる予定の乗客はいませんでしたが、乗