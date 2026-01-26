恵方巻予算は平均818円！ 食べる人は6割超も「割高感」漂う2026年の節分事情 チラシ・買い物情報サービス「くふう トクバイ」や、家計簿アプリ「くふう Zaim」のユーザー6773名を対象に「恵方巻」に関する意識調査を実施しました。この結果によると、節分に食べると答えた人は全体の6割超も、今年の平均予算は昨年より40円アップの818円となっていることがわかりました。また、市販品を購入する人が8割を超える結果に。