「節分に恵方巻を食べる？」 6773人に聞いたら6割超が「食べる」と回答、恵方を向いて食べる人は約8割と”食べ方”へのこだわりも

恵方巻予算は平均818円！ 食べる人は6割超も「割高感」漂う2026年の節分事情

チラシ・買い物情報サービス「くふう トクバイ」や、家計簿アプリ「くふう Zaim」のユーザー6773名を対象に「恵方巻」に関する意識調査を実施しました。

この結果によると、節分に食べると答えた人は全体の6割超も、今年の平均予算は昨年より40円アップの818円となっていることがわかりました。

また、市販品を購入する人が8割を超える結果に。

さらに今年の恵方「南南東」を向いて食べる人は約8割、無言で食べきる人も約6割と、伝統的なルールを守る人が多い一方、4割が価格に対してシビアな目線を持っていることも判明しました。

生活者と社会の生活満足度向上に資する研究・発信を行うくふう生活者総合研究所（以下、くふう総研）は、生活者6,773名を対象に「恵方巻」に関する調査を実施しました。

2026年2月3日は節分です。

節分に恵方巻を食べるという風習が全国的に広がって久しいですが、米や海苔をはじめとする原材料価格高騰の影響を受け、恵方巻の平均価格は2年連続で前年比10%超の大幅な値上げとなっています*。

節約志向が高まる中、生活者が今年の節分に恵方巻をどのように取り入れるのかがわかる調査結果となりました。

■調査結果サマリ

・節分に恵方巻を食べる人は63.5%

・市販の恵方巻を購入する人が8割超。1本あたりの予算は818円

・恵方を向いて食べる人が約8割。”食べ方にこだわる”が多数派

・市販の恵方巻は「華やかで魅力的」だが「内容に対して価格が割高」と感じる人も

■調査概要

調査テーマ：恵方巻について

調査エリア：全国

調査対象者：家計簿サービス「くふう Zaim」ユーザー、チラシ・買い物情報サービス「くふう トクバイ」ユーザー計6,773名

調査期間：2026年1月16日（金）〜1月19日（月）

調査方法：インターネットによる調査

節分に恵方巻を食べる人は63.5%。

2025年の同調査では66.3%が「食べる」と回答していたため、約3ポイント低下しましたが、6割以上の人が食べる予定であることがわかります。

縁起物として「節分には恵方巻を食べる」ことが定着している人が多いことがわかる結果です。

市販の恵方巻を購入する人が8割超。1本あたりの予算は818円

恵方巻は「購入する」人が8割を超え（83.2%）、手作り派（16.7%）を大きく上回りました。

購入する人のうち、事前に予約をして購入する人は約2割です。