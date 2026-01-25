大分県九重町の酒蔵では「極寒蔵開き」が行われ、しぼりたての新酒を求めて多くの愛好家でにぎわいました。 九重町の八鹿酒造では、一年で最も寒い大寒の時期にあわせて毎年「極寒蔵開き」を実施しています。 酒蔵が一般に解放され、しぼりたての生原酒が味わえるとあって、県内や隣県などから訪れた多くの日本酒ファンでにぎわいました。 会場ではきき酒会や即売会が行われ、訪れた人たちはお披露目された今年の新酒の味を確か