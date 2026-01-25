[1.24 U23アジア杯決勝 日本 4-0 中国 ジッダ]アジアの舞台で、真価を発揮した。U-21日本代表MF小倉幸成(法政大2年)はAFC U23アジアカップ決勝で2ゴールの大活躍を見せ、優勝に大貢献。「素直に嬉しい気持ちが今一番強い。終わった後に、本当に優勝したんだなという実感が湧いている」と喜びを語った。大会規定23歳以下の大会で、ロサンゼルスオリンピックを目指す21歳以下の選手たちが頂点に立った。小倉は「年齢なんて関係な