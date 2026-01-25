１００億年に１秒しか狂わない次世代時計「光格子時計」の国産商用機が、日本標準時の決定に活用されることが分かった。日本標準時を決めている国立研究開発法人・情報通信研究機構が年内にも、島津製作所（京都市）が開発した商用機を国内で初めて導入し、時刻の誤差修正に使う。光格子時計は日本発の独自技術で、高精度な日本標準時を常に提供可能にする。光格子時計は、レーザー光で閉じこめた大量の原子を振動させることで