U-23日本と中国が決勝で対戦1月21日、U23アジアカップの準決勝が開催された。まず先立って行われた試合で、日本U-23代表が韓国U-23代表と対戦、DF小泉佳絃の決勝点を守り切り1-0で勝利、2大会連続の決勝進出を決めた。その後もう一方の準決勝が開催され、中国U-23代表がベトナムU-23代表を3-0で破り、初の決勝進出を決め、24日に開催される決勝は日中対決となった。欧州でプレイする選手等を欠き、ベストメンバーでないとはい