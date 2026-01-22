ÅÐ»³¶Ø»ß¥¨¥ê¥¢¤ËÌµÃÇ¤ÇÆþ¤Ã¤ÆÁøÆñ¤·¡¢µß½õ¤òµá¤á¤¿ËÌµþ¤ÎÅÐ»³°¦¹¥²È¿ô¿Í¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢Áý¿å´ü¤Î²ÏÀî½ä»ë¤Ê¤É¤Ë»È¤¦µßÌ¿Æ¹°á280ÅÀ¤ò»³Â¼¤Ë´óÂ£¤¹¤ë¸ø±×³èÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢µß½õÈñÍÑ¤ÎÊä½þ¤ò´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÊýË¡¤Çµß±çÈñÍÑ¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÌµþ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î»öÎã¤Ç¤¹¡£2025Ç¯11·î29ÆüÌë¡¢ËÌµþ»Ô¹Ù³°¤Î¾»Ê¿¶è¤ÎÌ¤³«È¯¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢ÅÐ»³Ãæ¤Î2¥°¥ë¡¼¥×·×16¿Í¤ÏÂÎÎÏ¾ÃÌ×¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤ÇÁøÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤¿¾»Ê¿¶è¤Î±þµÞ¡¢·Ù»¡¡¢¾ÃËÉ¤Ê¤É