プロ野球・楽天の前田健太投手が21日、自身のInstagramでブルペンに立ったと投稿しました。アメリカから11年ぶりに日本球界に復帰した前田投手。楽天の入団会見では「先発として2桁勝利以上そして規定投球回数以上は最低限の目標として達成したいですし、ローテーションを守りたいです」と意気込みを語っていました。21日に投稿された自主トレの映像では前田投手が2026年初めてブルペンで投球練習をする様子を投稿。スパンとキレの