中国からの撤退がとまらないここにきて、中国から脱出する企業が一段と増えている。1月上旬、米グーグルは、上位機種の開発拠点をベトナムに移すとの報道があった。改革開放以降、工業化の推進により“世界の工場”の地位を確立した中国だが、最近大きな転換点を迎えている。多国籍企業の脱中国の背景には、中国の政治・経済に関する懸念や、地政学リスクの上昇がある。経済面では、不動産バブル崩壊によって、実体経済の低迷が続