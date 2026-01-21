新年早々、SNSを席巻したのは、栃木県立高校の男子トイレで振るわれた、おぞましい暴力を収めた動画だった。しかし、瞬く間に拡散されたこの動画を巡り、今度は加害者生徒の名前や自宅住所がさらされる事態に。ゆがんだ正義を暴走させるネット民の病理をえぐる。＊＊＊【写真を見る】無抵抗の生徒に顔面ストレートを…衝撃動画を拡散した「暴露系アカウント」の“中の人”昨年12月に撮影された動画では、明らかに無抵抗の